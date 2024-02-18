Карло Анчелотти ответил на вопрос, может ли «Реал» быть не сосредоточенным из-за Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча 25-го тура Примеры с «Райо Вальекано» (1:1) ответил на вопрос, может ли команда быть не сосредоточенной из-за возможного трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Когда мы не были сосредоточены? Упрекнуть эту команду в чём-либо в этом сезоне очень сложно», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Основным претендентом на футболиста считается «Реал». Француз выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2024-го.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 31 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 32 гола и семь результативных передач.