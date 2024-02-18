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«Монако» без дисквалифицированного Головина проиграл «Тулузе» в Лиге 1

«Монако» без дисквалифицированного Головина проиграл «Тулузе» в Лиге 1
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Сегодня, 18 февраля, проходил матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Тулуза». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступал Бенуа Бастьен. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Перед самым перерывом, на 41-й минуте Венсан Сьерро вместо подачи со стандарта решил нанести неожиданный дальний удар в ближний угол ворот, а вратарь оказался не готов к этому. Сразу после перерыва, на 48-й минуте Юссуф Фофана сделал проникающий пас в штрафную, мяч после тройного рикошета отскочил к Магнесу Аклиуше, который с близкого расстояния пробил голкипера. На 70-й минуте Сьерро выполнил подачу с углового, мяч после рикошета отскочил к Логану Коште, который подстроился и с центра штрафной пробил в противоход вратарю. Отметим, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который не участвовал в матче из-за перебора жёлтых карточек.

На данный момент после 22 сыгранных матчей Лиги 1 «Монако» располагается на четвёртом месте с 38 очками. «Тулуза» находится на 13-й строчке с 23 очками.

Франция - Лига 1 . 22-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 2
Тулуза
Тулуза
0:1 Сьерро – 41'     1:1 Аклиуше – 48'     1:2 Кошта – 70'    
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2023/2024
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