Александр Кокорин забил самый быстрый мяч в истории чемпионата Кипра

Сегодня, 18 февраля, проходит матч 26-го тура кипрского Первого дивизиона, в котором встречаются «Арис» и АЕЛ. Игра идёт на стадионе «Альфамега» в Лимасоле, Кипр. Матч начался в 20:00 мск.
Уже на 12-й секунде матча Кокорин после входа в штрафную отметился забитым мячом, который стал самым быстрым в истории чемпионата Кипра. А через пять минут россиянин оформил дубль ударом из-за пределов штрафной.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Ариса»
Российский форвард Александр Кокорин сыграл в нынешнем сезоне 17 матчей в рамках чемпионата Кипра, где отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.
На данный момент после 25 сыгранных матчей первого дивизиона Кипра «Арис» располагается на втором месте с 53 очками. АЕЛ после такого же количества проведённых игр находится на девятой строчке с 30 очками.
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