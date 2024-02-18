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Лоди попросил трансфер из «Марселя» в «Аль-Хиляль» из-за повышения зарплаты в четыре раза

Лоди попросил трансфер из «Марселя» в «Аль-Хиляль» из-за повышения зарплаты в четыре раза
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Спортивный директор французского «Марселя» Мехди Бенатиа рассказал, как защитник Ренан Лоди переходил в саудовский «Аль-Хиляль».

«Мы обсудили это с президентом, и он сказал, что тренеру доложено о нашем намерении не продавать его. К сожалению, футболист через своего агента узнал об этом предложении.

Лоди сказал Гаттузо: «Мне поступило предложение, и вы, вероятно, не хотите его принимать. Моя зарплата вырастет в четыре раза, так что вам надо отпустить меня».

Потом Гаттузо подошёл ко мне и президенту и сказал: «Ребята, он пришёл ко мне поговорить о деньгах, я тренер и мне это не понравилось. Я выпускал его в каждом матче, он игрок стартового состава, но если он мыслями в другом месте, то его надо отпустить», — приводит слова Бенатии Canal Plus.

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