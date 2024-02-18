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Капитан «Мальорки» получил две жёлтые за неспортивное поведение в одном моменте

Капитан «Мальорки» получил две жёлтые за неспортивное поведение в одном моменте
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Капитан «Мальорки» Антонио Раильо получил две жёлтые карточки за неспортивное поведение в одном моменте в матче 25-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (1:1, сейчас перерыв).

На 45+4-й минуте Раильо совершил фол на Умаре Садике, после чего начал спорить с главным арбитром встречи Пабло Гонсалесом Фуэртесом, за что получил первую жёлтую. Антонио похлопал в адрес судьи, за что получил второй «горчичник» и был удалён с поля.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, что в этом матче с первых минут появился Арсен Захарян, который голевыми действиями ещё не отметился. На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры «Мальорка» располагается на 16-м месте с 23 очками. «Реал Сосьедад» находится на седьмой строчке с 37 очками.

Испания - Примера . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
2-й тайм
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Санчес – 4'     1:1 Кубо – 38'    
Удаления: Раильо – 45+4' / нет
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