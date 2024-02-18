Капитан «Мальорки» получил две жёлтые за неспортивное поведение в одном моменте
Поделиться
Капитан «Мальорки» Антонио Раильо получил две жёлтые карточки за неспортивное поведение в одном моменте в матче 25-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (1:1, сейчас перерыв).
На 45+4-й минуте Раильо совершил фол на Умаре Садике, после чего начал спорить с главным арбитром встречи Пабло Гонсалесом Фуэртесом, за что получил первую жёлтую. Антонио похлопал в адрес судьи, за что получил второй «горчичник» и был удалён с поля.
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.
Отметим, что в этом матче с первых минут появился Арсен Захарян, который голевыми действиями ещё не отметился. На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры «Мальорка» располагается на 16-м месте с 23 очками. «Реал Сосьедад» находится на седьмой строчке с 37 очками.
Комментарии
- 18 февраля 2024
-
22:09
-
22:01
-
22:00
-
21:54
-
21:47
-
21:46
-
21:46
-
21:33
-
21:25
-
21:23
-
21:16
-
21:10
-
20:56
-
20:55
-
20:43
-
20:39
-
20:27
-
20:18
-
20:11
-
20:08
-
19:57
-
19:49
-
19:45
-
19:41
-
19:38
-
19:30
-
19:23
-
19:20
-
19:12
-
19:06
-
18:56
-
18:52
-
18:52
-
18:48
-
18:37
Партнерский контент