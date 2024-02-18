«Арис» благодаря дублю Кокорина разгромил АЕЛ со счётом 4:0

Сегодня, 18 февраля, проходил матч 26-го тура кипрского Первого дивизиона, в котором встречались «Арис» и АЕЛ. Игра шла на стадионе «Альфамега» в Лимасоле, Кипр. Матч начался в 20:00 московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Уже на 12-й секунде матча Кокорин после входа в штрафную отметился забитым мячом, который стал самым быстрым в истории чемпионата Кипра. А через пять минут россиянин оформил дубль ударом из-за пределов штрафной. На девятой минуте Кажу сделал счёт разгромным, а последний мяч забил Янник Гомис на 31-й минуте. Кроме того, в конце игры Морган Браун и Джордж Марш получили по прямой красной карточке.

На данный момент после 26 сыгранных матчей первого дивизиона Кипра «Арис» располагается на втором месте с 56 очками. АЕЛ после такого же количества проведённых игр находится на девятой строчке с 30 очками.