«Арис» благодаря дублю Кокорина разгромил АЕЛ со счётом 4:0

Сегодня, 18 февраля, проходил матч 26-го тура кипрского Первого дивизиона, в котором встречались «Арис» и АЕЛ. Игра шла на стадионе «Альфамега» в Лимасоле, Кипр. Матч начался в 20:00 московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Уже на 12-й секунде матча Кокорин после входа в штрафную отметился забитым мячом, который стал самым быстрым в истории чемпионата Кипра. А через пять минут россиянин оформил дубль ударом из-за пределов штрафной. На девятой минуте Кажу сделал счёт разгромным, а последний мяч забил Янник Гомис на 31-й минуте. Кроме того, в конце игры Морган Браун и Джордж Марш получили по прямой красной карточке.
На данный момент после 26 сыгранных матчей первого дивизиона Кипра «Арис» располагается на втором месте с 56 очками. АЕЛ после такого же количества проведённых игр находится на девятой строчке с 30 очками.
- 18 февраля 2024
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