Тренер ЦСКА Федотов – о Дивееве: у нас появилась дополнительная боевая единица

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о возвращении защитника команды Игоря Дивеева после травмы.

«Дивеев полон энтузиазма, как и мы. У нас появилась дополнительная боевая единица. Наша задача — подвести его в правильном состоянии к сезону, чтобы он сразу приносил максимальную пользу», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, 24-летний Игорь Дивеев получил травму в матче Суперкубка России с «Зенитом» минувшим летом, после чего перенёс операцию на голеностопном суставе. Ранее, в сентябре 2022-го, у футболиста был перелом большеберцовой кости.

На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА располагается на восьмом месте с 28 набранными очками.