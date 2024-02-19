«Барселона» связалась с агентом Кварацхелии, клуб хочет подписать Хвичу летом – Кокиашвили

Каталонская «Барселона» связалась с агентом игрока «Наполи» Хвичи Кварацхелии, испанский клуб хочет подписать грузина в летнее трансферное окно, сообщает журналист Лаша Кокиашвили в соцсети Х (ранее Twitter).

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В текущем сезоне на счету Кварацхелии 31 матчей во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами.Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.

На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры «Барселона» находится на третьем месте с 54 набранными очками.