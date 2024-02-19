«Милан» впервые за 10 матчей проиграл в Серии А, отставание от «Интера» — 11 очков

В воскресенье, 18 февраля, «Милан» на выезде уступил «Монце» в матче 25-го тура итальянской Серии А — 2:4. Таким образом, подопечные Стефано Пиоли проиграли впервые за последние 10 матчей чемпионата.

В последний раз в матче Серии А «Милан» уступал 9 декабря. Это произошло в игре 15-го тура чемпионата с «Аталантой» — 2:3. На протяжении последующих девяти матчей во всех турнирах «россонери» обыгрывали такие команды, как «Монца» (3:0), «Сассуоло» (1:0), «Эмполи» (3:0), «Рома» (3:1), «Удинезе» (3:2), «Фрозиноне» (3:2) и «Наполи» (1:0). Также миланцы сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2) и «Болоньей» (2:2).

Свой следующий матч «Милан» проведёт в воскресенье, 25 февраля. Команда Пиоли в родных стенах встретится с «Аталантой» в рамках 26-го тура Серии А. Начало игры — в 22:45 мск. На данный момент «Милан» отстаёт от лидирующего «Интера» на 11 очков.