Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» впервые за 10 матчей проиграл в Серии А, отставание от «Интера» — 11 очков

«Милан» впервые за 10 матчей проиграл в Серии А, отставание от «Интера» — 11 очков
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 18 февраля, «Милан» на выезде уступил «Монце» в матче 25-го тура итальянской Серии А — 2:4. Таким образом, подопечные Стефано Пиоли проиграли впервые за последние 10 матчей чемпионата.

Италия - Серия А . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Монца
Монца
Окончен
4 : 2
Милан
Милан
1:0 Пессина – 45'     2:0 Карвалью – 45+6'     2:1 Жиру – 64'     2:2 Пулишич – 88'     3:2 Бондо – 90'     4:2 Коломбо – 90+5'    
Удаления: нет / Йович – 52'

В последний раз в матче Серии А «Милан» уступал 9 декабря. Это произошло в игре 15-го тура чемпионата с «Аталантой» — 2:3. На протяжении последующих девяти матчей во всех турнирах «россонери» обыгрывали такие команды, как «Монца» (3:0), «Сассуоло» (1:0), «Эмполи» (3:0), «Рома» (3:1), «Удинезе» (3:2), «Фрозиноне» (3:2) и «Наполи» (1:0). Также миланцы сыграли вничью с «Салернитаной» (2:2) и «Болоньей» (2:2).

Свой следующий матч «Милан» проведёт в воскресенье, 25 февраля. Команда Пиоли в родных стенах встретится с «Аталантой» в рамках 26-го тура Серии А. Начало игры — в 22:45 мск. На данный момент «Милан» отстаёт от лидирующего «Интера» на 11 очков.

Турнирная таблица Серии А - 2023/2024
Материалы по теме
Владелец «Милана» рассказал, сколько денег готов потратить клуб в летнее трансферное окно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android