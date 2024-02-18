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Владелец «Милана» рассказал, сколько денег готов потратить клуб в летнее трансферное окно

Владелец «Милана» рассказал, сколько денег готов потратить клуб в летнее трансферное окно
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Владелец «Милана» Джерри Кардинале рассказал о задачах, которых он хочет достичь, руководя клубом.

«Я хочу выиграть с этим клубом много трофеев. «Милан» — это лучшая инвестиция в моей жизни. Новый стадион в Сан-Донато станет самым современным в Европе. Кроме того, мы вложим € 50–100 млн в летнее трансферное окно», — приводит слова Кардинале журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 24 туров итальянской Серии А «россонери» набрали 52 очка и на текущий момент занимают третье место, отставая от лидирующего «Интера» на 11 очков.

«Милан» продолжают борьбу за победу в еврокубках. Клуб выступает в Лиге Европы, где в 1/16 финала этого турнира играет с французским «Ренном». В первом матче «Милан» разгромил французов со счётом 3:0.

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
3 : 0
Ренн
Ренн, Франция
1:0 Лофтус-Чик – 32'     2:0 Лофтус-Чик – 47'     3:0 Леау – 53'    
Турнирная таблица Серии А
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