Билялетдинов отреагировал на приговор суда для Промеса

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов считает, что нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса не стоит возвращать на родину.

«Конечно, это надо игнорировать. Пусть Промес спокойно живёт и работает у нас, в России», — приводит слова Билялетдинова «Российская газета».

Напомним, ранее Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 лет заключения. 16 февраля стало известно о том, что Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции футболиста, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

Квинси Промес в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.