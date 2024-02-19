Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Билялетдинов отреагировал на приговор суда для Промеса

Билялетдинов отреагировал на приговор суда для Промеса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов считает, что нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса не стоит возвращать на родину.

«Конечно, это надо игнорировать. Пусть Промес спокойно живёт и работает у нас, в России», — приводит слова Билялетдинова «Российская газета».

Напомним, ранее Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 лет заключения. 16 февраля стало известно о том, что Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции футболиста, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

Квинси Промес в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.

Материалы по теме
Что означает объявление Промеса в розыск и насколько реальна экстрадиция? Разбор с юристом
Что означает объявление Промеса в розыск и насколько реальна экстрадиция? Разбор с юристом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android