Что означает объявление Промеса в розыск и насколько реальна экстрадиция? Разбор с юристом

Квинси Промес объявлен в международный розыск — об этом «РИА Новости» сообщили в прокуратуре Амстердама. Ранее суд в Нидерландах заочно приговорил футболиста к шести годам тюремного заключения по обвинению в причастности к контрабанде кокаина.

Пока имя Промеса не пробивается по базе разыскиваемых лиц Интерпола, но, возможно, это потому, что на обработку запроса после подачи заявки на внесение в список требуется определённое время.

Механизм попадания в списки такой: подаётся заявка, она обрабатывается, после чего выдаётся одна из восьми видов карточек. Красная (red notice) — самая строгая: это запрос о розыске и временном задержании того или иного лица с дальнейшей возможностью его экстрадиции. Подать запрос может любая страна-член Интерпола (а таковых 194) или международный трибунал при наличии национального ордера на арест. Далее, если лицо, на которое выписана «красная карточка», появляется в стране-члене Интерпола, то оно должно быть экстрадировано в страну, которая подала на него заявку. Если же соглашения о выдаче преступников с запрашивающей страной нет, то выдача произойти не может.

Промес сейчас в ОАЭ. Могут ли его экстрадировать оттуда?

«Если Промес не успел уехать из ОАЭ, то ему может грозить опасность, — заявил «Чемпионату» юрист Андрей Князев. — Но думаю, что вряд ли будут какие-то проблемы — чисто физически не успеют его оттуда достать. Когда Квинси поехал на сборы в ОАЭ, уже был первый приговор. Видимо, какие-то договорённости о его безопасности были».

Квинси Промес Фото: t.me/fcsmtg

Между ОАЭ и Нидерландами есть соглашение об экстрадиции. Также 1 августа прошлого года в силу вступили двусторонние договоры о правовой помощи и экстрадиции. Согласно официальному заявлению, это позволит следственным службам обеих стран быстрее реагировать на запросы друг друга в борьбе с организованной преступностью. Договоры включают соглашения о допросе подозреваемых, свидетелей, потерпевших и экспертов, проверке банковских счетов и конфискации вещей, полученных незаконным путём.

В прошлом году в Дубае по запросу Нидерландов был арестован сын голландского наркобарона, после чего страна запросила его экстрадицию. Но с сентября новостей про него не было — процедура одобрения экстрадиции занимает время. Кроме того, страна может отказать в выдаче преступника, если не увидит достаточных доказательств его вины. Россия, например, в 2023 году получила отказы по более чем 100 запросам.

В России Промес в относительной безопасности. Но вот с получением гражданства точно будут проблемы

«В России объявление Промеса в международный розыск пока особо ничем не грозит, — сказал Князев. — В других странах Промес не сможет путешествовать и принимать участие в соревнованиях».

У России и Нидерландов нет прямого соглашения об экстрадиции, однако решение о выдаче иностранного гражданина может по запросу принять прокуратура. «В соответствии со ст. 462 УПК РФ решение о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства, находящегося на территории Российской Федерации и обвиняемого в совершении преступления или осуждённого судом иностранного государства, принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или его заместителем».

Выдача происходит на основе принципа взаимности, про который говорится в той же статье: «Выдача лица на основе принципа взаимности означает, что в соответствии с заверениями иностранного государства, направившего запрос о выдаче, можно ожидать, что в аналогичной ситуации по запросу Российской Федерации также будет произведена выдача». Решение об экстрадиции вступает в силу через 10 дней после его вынесения.

При этом Россия не выдаёт своих граждан, но Промес не сможет получить гражданство. Согласно ст. 16 Федерального закона РФ «О гражданстве Российской Федерации», лица, имеющие непогашенную судимость, преследуемые в уголовном порядке компетентными органами, а также осуждённые как в России, так и за её пределами, не могут стать гражданами РФ.

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Какие варианты у Промеса?

По сути, опций всего три: