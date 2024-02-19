Роберт Левандовски послал важный сигнал игрокам «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски послал важный сигнал своим одноклубникам. Польский форвард призывает каталонскую команду стабильно действовать на протяжении всех 90 минут игры.

«Во втором тайме матча с «Сельтой» мы играли не очень хорошо. Мы мало что сделали в атаке. Если ты хочешь выиграть со счётом 2:0 или 3:0, нельзя играть только 45 минут игры», — приводит слова Левандовского DAZN.

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Матч 25-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Сельтой» прошла в Виге на стадионе «Балаидос» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:1. В этой встрече Левандовски оформил дубль.

В нынешнем сезоне польский форвард каталонской команды во всех турнирах за клуб сыграл в 33 матчах, в которых отметился 17 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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