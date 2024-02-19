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Роберт Левандовски послал важный сигнал игрокам «Барселоны»

Роберт Левандовски послал важный сигнал игрокам «Барселоны»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски послал важный сигнал своим одноклубникам. Польский форвард призывает каталонскую команду стабильно действовать на протяжении всех 90 минут игры.

«Во втором тайме матча с «Сельтой» мы играли не очень хорошо. Мы мало что сделали в атаке. Если ты хочешь выиграть со счётом 2:0 или 3:0, нельзя играть только 45 минут игры», — приводит слова Левандовского DAZN.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Матч 25-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Сельтой» прошла в Виге на стадионе «Балаидос» и завершилась победой каталонского клуба со счётом 2:1. В этой встрече Левандовски оформил дубль.

В нынешнем сезоне польский форвард каталонской команды во всех турнирах за клуб сыграл в 33 матчах, в которых отметился 17 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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