«Барсу» от позора чудом спас Левандовски. Эта концовка запомнится Хави надолго

«Барселона» приехала в Виго на матч 25-го тура испанской Ла Лиги. И с огромным трудом обыграла одного из аутсайдеров турнира.

Команды решают абсолютно разные задачи. «Барса» пытается сохранить место в топ-3, а «Сельта» рубится за выживание. Команда Хави в прошлом туре умудрилась потерять важные очки — 3:3 с «Гранадой», которая болтается на предпоследнем месте в таблице. А впереди у сине-гранатовых первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи». «Сельта», в свою очередь, проиграла четыре раза в последних пяти матчах во всех турнирах.

Первый тайм никак не назовёшь весёлым. Каталонцы до перерыва владели мячом 70% игрового времени, но моментов у ворот «Сельты» было ничтожно мало. С другой стороны, и хозяева практически не беспокоили Марка-Андре тер Штегена до свистка на перерыв. Единственный гол в первой половине — следствие индивидуального мастерства Роберта Левандовского. Поляк классно обработал мяч (чуть ли не единственный раз за тайм) одним касанием, а вторым вогнал его в дальний угол.

Роберт отличился в третьем туре подряд — для него это уже 11-й гол в нынешнем розыгрыше Примеры. На перерыв команды ушли, нанеся по два удара в створ. Более того, «Сельта» опережала соперника по ожидаемым голам (0,56 против 0,44). В перерыве Хави снял с игры Рональда Араухо и выпустил вместо него Иньиго Мартинеса.

Через пару минут после возобновления игры «Барса» пропустила. Правда, здесь нужно отдать должное «Сельте». Галисийцы разыграли симпатичную комбинацию с двумя пятками (голевой пас отдал Оскар Мингеса) и завершающим ударом ветерана Яго Аспаса. Хотя в этом моменте не обошлось и без везения. Мяч после удара 36-летнего испанца влетел в сетку через рикошет от Жюля Кунде. Хотел как лучше, а получилось как всегда. В последних девяти матчах во всех турнирах «Барса» отыграла «на ноль» всего один раз.

Думаете, такой ужасный старт второй половины взбодрил «Барселону»? Вовсе нет. Время шло, моментов было слишком мало. Да, каталонцы подолгу владели мячом, но толку от этого не было никакого. Так и хотелось спросить: «А вы забивать-то собираетесь?» Атаки «Барсы» получались долгими и достаточно нудными. Нельзя сказать, что и «Сельта» прикладывала какие-то титанические усилия при игре в обороне.

Развязка наступила в добавленное время. Ламин Ямал удачно оказался в штрафной площади «Сельты» и опередил соперника, после чего получил удар ногой по ягодице. Арбитр сразу указал на «точку», а у сине-гранатовых появился реальный шанс на победу. Левандовски пробил откровенно плохо, и Висенте Гуайта справился с его ударом. Но восторг болельщиков «Сельты» тут же сменился разочарованием. Вратарь вышел с линии до удара, так что арбитр попросил перебить. Со второй попытки Левандовски переиграл вратаря — на этот раз пробил точно в угол.

Роберт Левандовски (справа) стал главным героем матча Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

«Барселона» с огромным трудом обыграла 17-ю команду чемпионата и закрепилась на третьей строчке в таблице. Сейчас сине-гранатовые опережают «Атлетико» на три очка, а от «Жироны» отстают на два. Но у второй команды чемпионата есть один матч в запасе.