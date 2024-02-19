Пиоли объяснил поражение «Милана» в матче с «Монцой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал прокомментировал поражение своей команды в матче итальянской Серии А с «Монцей» (2:4).

«Мы испортили матч своими ошибками. Неправильно говорить о хороших стартовых 30 минутах, когда заканчиваешь игру с четырьмя пропущенными голами, но именно так оно и было. Разумеется, удаление усложнило ситуацию, но после того, как счёт стал 2:2, мы должны были действовать спокойнее, увереннее защищаться, но в тот момент команда почувствовала себя уверенно и захотела пойти вперёд за победой», – приводит слова Пиоли DAZN.

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Монца» и «Милан». «Монце» удалось добыть победу — 4:2.

После 25 туров итальянской Серии А «россонери» набрали 52 очка и занимают третье место. «Монца» после аналогичного количества игр в чемпионате Италии заработала 33 очка и располагается на 11-й строчке.

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