«Манчестер Сити» хочет подписать контракт с Мбаппе, помешав сделке с «Реалом»

Английский «Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания контракта со звёздным нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе, который, по сообщениям различных СМИ, близок к переходу в «Реал», сообщает Bola Sport.

По сведениям источника, ключевым фактором в сделке с английским клубом может стать недовольство Мбаппе сокращением зарплаты, которую предлагает форварду испанский гранд. Килиан изначально был готов на снижение оклада при переходе в «Королевский клуб», однако руководство «Реала» чересчур занизило финансовые условия, что может кардинально изменить вектор переговоров, добавляет источник.

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Ранее уже сообщалось, что один из представителей Мбаппе участвовал в переговорах с «Манчестер Сити».

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