Мегатрансфер Мбаппе в «Реал» в цифрах

Килиан Мбаппе наконец определился со своим будущим: The Athletic и Фабрицио Романо одновременно сообщили, что француз заявил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи о решении покинуть клуб. Источники надёжные, поэтому информации доверять можно — хотя, как мы знаем, мнение Мбаппе имеет свойство быстро меняться. Француз подвержен влиянию своего окружения, которое постоянно шепчет ему, как стоит поступить, чтобы получить ещё больше денег. Нынешний процесс затянулся как раз по этой причине — близкие Мбаппе считали, что новое предложение «Реала» сильно ниже предыдущего, вынуждая его ещё поторговаться с Флорентино Пересом. Футболист должен был дать ответ Мадриду ещё в январе, но тянул с объявлением решения.

Несколько недель назад Le Parisien сообщил, что Мбаппе всё же решил перейти в мадридский клуб, эту же информацию подтверждали различные испанские медиа. Marca писала, что в Мадриде поверили в подписание француза после того, как он объявил о своём решении не продлевать контракт с «ПСЖ», но из-за предыдущих сложностей в переговорах руководство «Реала» было готово обсуждать сделку исключительно на своих условиях. The Athletic сообщал, что «Реал» представил Мбаппе своё предложение в начале января — всё это время футболист и его окружение обдумывали названные суммы, и устраивали они далеко не всех.

Килиан Мбаппе Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Зарплата

Официально обсуждать условия без нарушений стороны смогли лишь недавно — когда до конца контракта Мбаппе с «ПСЖ» осталось полгода. Парижский клуб пытался удержать француза, несколько месяцев назад предоставив ему разные варианты. The Athletic писал про предложение о долгосрочном контракте с сохранением нынешней зарплаты, которая составляет € 75 млн после уплаты налогов и без учёта бонусов. ESPN давал чуть иную информацию — что «ПСЖ» предлагал контракт с повышением зарплаты, которая сейчас составляет € 72 млн. Goal писал о ещё более безумных цифрах — € 100 млн в год, чтобы Мбаппе остался.

«Реал» повторить предложение «ПСЖ» не может — Goal сообщал в январе, что клуб готов платить Мбаппе не больше € 35 млн в год. Мадрид, согласно источникам The Athletic, в 2022-м предложил французу € 130 млн в виде подписного бонуса и зарплату в размере € 26 млн в год. Нынешнее предложение ниже, но Мбаппе всё равно будет самым высокооплачиваемым игроком команды (сейчас больше всех зарабатывает Тони Кроос — € 25 млн). Marca писала, что француз будет получать «половину того, что он сейчас имеет в «ПСЖ». AS давал информацию, что зарплата Мбаппе составит € 50 млн плюс подписной бонус в размере € 120 млн. El Debate даёт другие цифры: € 60 млн за сезон и € 100 млн при подписании контракта. Сам француз якобы требует от «Реала» зарплату в € 70 млн в год и подписной бонус в размере € 125 млн.

У Переса при этом есть свои рычаги давления. Если верить источникам The Athletic, президент мадридского клуба в разговоре с Мбаппе говорил, что переезд в Испанию выведет француза на новый спортивный и маркетинговый уровень.

Имиджевые права

Вопрос по имиджевым правам был ключевым в 2022-м — тогда стороны долго обсуждали, какие условия прописать именно по этому пункту. Обычно «Реалу» принадлежат 50% прав на футболиста, но Мбаппе и его окружение хотели полного контроля. Marca писала, что мадридский клуб тогда был готов предоставить Мбаппе 65% имиджевых прав, на что француз не согласился, сославшись на то, что «ПСЖ» в этом вопросе был гибче.

El Pais давал другие данные: «Реал» хотел получать 50% от всех спонсорских доходов футболиста, убеждая окружение Мбаппе, что игра за мадридский клуб многократно увеличит его стоимость и что это с лихвой компенсирует долю в 50%. Но адвокаты Килиана по имиджевым правам утверждали, что ему не нужен «Реал», чтобы быть одним из самых прибыльных брендов в мировом спорте. Близкие футболиста также удивлялись, что за несколько лет переговоров с «Реалом» разговор про 50% прав не заводился ни разу, пока обсуждение не перешло в продвинутую стадию.

Cadena Cope пишет, что сейчас стороны сошлись на схеме, по которой Мбаппе будет получать 60% спонсорских доходов. Marca сообщает, что мать игрока настаивает на 100%, но Килиан дал ей понять, что готов потерять в деньгах, потому что очень хочет играть за «Реал».

Килиан Мбаппе Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Что получит «ПСЖ»

Мбаппе перейдёт в «Реал» бесплатно, поэтому за сам трансфер парижский клуб не получит ничего. Этот момент беспокоил владельца клуба, так как терять главную звезду за € 0 — довольно больно. Но в последние недели «ПСЖ» не раз подчёркивал, что в команде готовы к уходу Мбаппе как в спортивном, так и в финансовом плане. Конечно, лишиться игрока-бренда, национального героя и символа Парижа перед Олимпиадой руководству не хотелось до последнего, но в конце концов им просто пришлось принять ситуацию и постараться найти в ней плюсы. Например, что не придётся выплачивать бонус в размере € 80 млн, а бюджет сильно облегчится, так как из него вычеркнется огромная статья в виде зарплаты Мбаппе.

Кажется, в Париже уже действительно смирились с тем, что Мбаппе всё же уйдёт. Но в этой истории, несмотря на большое количество новостей о гарантированном переходе в «Реал», всё равно можно в итоге получить необычный твист. По информации The Athletic, окружение Мбаппе давит на него, пытаясь убедить, что нынешнее предложение мадридского клуба сильно ниже того, чего он достоин. Если снова продавят, как в 2022-м, то двери в «Реал» для Мбаппе на этот раз точно закроются навсегда.