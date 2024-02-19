Ван Дейк: горжусь тем, что являюсь игроком и капитаном «Ливерпуля»

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что испытывает чувство гордости, выступая за мерсисайдский клуб и являясь капитаном команды Юргена Клоппа.

«Я горжусь тем, что я игрок «Ливерпуля», его капитан, часть истории клуба. Это просто потрясающе, и я наслаждаюсь этим каждый день. Когда я был маленьким, я мечтал играть в Премьер-лиге и заниматься тем, что я люблю делать. Как я уже сказал, это потрясающе, и даже больше того», — приводит слова ван Дейка This is Anfield.

Напомним, Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В составе мерсисайдского клуба нидерландский защитник выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, стал обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и победителем клубного чемпионата мира по футболу.