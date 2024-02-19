Мостовой: Хвича готов к «Барселоне». Он скудетто выиграл, что тут говорить?

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в «Барселону».

«Я верю, что Хвича окажется в «Барселоне». Сам бы хотел, чтобы он там оказался. Думаю, что он готов перейти в «Барселону», уровень у него хороший. Если говорить насчёт суммы в € 90–100 млн, то с этим вообще непонятно. Откуда берутся такие суммы, никто понять не может. Я бы не стал на это обращать внимание, потому что последние два-три года мы видели такие трансферы, что никому понять не приходится.

Хвича — молодой парень. Я бы даже не стал говорить, что перспективный, потому что он давно уже сложившийся футболист. В том году был одним из лучших на чемпионате Италии, выиграл скудетто с «Наполи», ёлки-палки, поэтому что тут говорить? У него вся жизнь футбольная впереди», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.