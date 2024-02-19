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«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью в первом из двух матчей за день

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью в первом из двух матчей за день
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Сегодня, 19 февраля, состоялся товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Мардан Спортс» в Анталье, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 11:00 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 36-й минуте. Отличился полузащитник самарской команды Денис Якуба. Москвичи смогли отыграться на 45-й минуте. Автором забитого мяча стал 19-летний нападающий Александр Чупаёв.

Стоит отметить, что эти два клуба сегодня проведут между собой ещё один товарищеский мачт. Начало игры запланировано на 17:00.

Напомним, на данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка после 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» — шесть очков. «Крылья Советов» занимают шестую строчку, набрав 29 очков.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
19 февраля 2024, понедельник. 11:00 МСК
Динамо
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара, Россия
0:1 Якуба – 36'     1:1 Чупаёв – 45'    
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