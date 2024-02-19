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«Сочи» сыграл вничью с узбекистанским «Нефтчи» в товарищеском матче

«Сочи» сыграл вничью с узбекистанским «Нефтчи» в товарищеском матче
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Сегодня, 19 февраля, прошёл товарищеский матч между «Сочи» и «Нефтчи» из Ферганы. Стартовый свисток прозвучал в 11:00 по московскому времени. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче был забит на шестой минуте полузащитником «Нефтчи» Жасурбеком Жалолиддиновым. В начале второго тайма «Сочи» остался в меньшинстве, когда красную карточку получил защитник южан Дмитрий Чистяков. На 63-й минуте форвард Сауль Гуарирапа сравнял счёт в матче. За 10 минут до истечения основного времени «Нефтчи» снова вышел вперёд, но усилиями Кирилла Заики южане также забили второй гол. Больше зрители забитых голов не увидели. Отметим, что четыре дня назад — 15 февраля — команды уже встречались друг с другом. В той встрече победу с минимальным счётом отпраздновал «Нефтчи».

«Сочи» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершил на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. Южане набрали 11 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства «Сочи» сыграет с калининградской «Балтикой» на выезде.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
19 февраля 2024, понедельник. 11:00 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
2 : 2
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
0:1 Жалолиддинов – 6'     1:1 Гуарирапа – 63'     1:2 Облакулов – 80'     2:2 Заика – 85'    
Удаления: Чистяков – 49' / нет
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