«Сочи» сыграл вничью с узбекистанским «Нефтчи» в товарищеском матче

Сегодня, 19 февраля, прошёл товарищеский матч между «Сочи» и «Нефтчи» из Ферганы. Стартовый свисток прозвучал в 11:00 по московскому времени. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче был забит на шестой минуте полузащитником «Нефтчи» Жасурбеком Жалолиддиновым. В начале второго тайма «Сочи» остался в меньшинстве, когда красную карточку получил защитник южан Дмитрий Чистяков. На 63-й минуте форвард Сауль Гуарирапа сравнял счёт в матче. За 10 минут до истечения основного времени «Нефтчи» снова вышел вперёд, но усилиями Кирилла Заики южане также забили второй гол. Больше зрители забитых голов не увидели. Отметим, что четыре дня назад — 15 февраля — команды уже встречались друг с другом. В той встрече победу с минимальным счётом отпраздновал «Нефтчи».

«Сочи» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершил на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. Южане набрали 11 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства «Сочи» сыграет с калининградской «Балтикой» на выезде.