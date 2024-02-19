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Промес мог перейти в «Милан» до своего возвращения в «Аякс»

Промес мог перейти в «Милан» до своего возвращения в «Аякс»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес, ранее выступавший за «Севилью», мог стать футболистом итальянского «Милана», сообщает Relevo. Напомним, из испанского клуба Промес перешёл в амстердамский «Аякс» в 2019 году.

По информации источника, когда «Милан» вёл переговоры о подписании колумбийского форварда Луиса Мурьеля, в результате перешедшего в «Аталанту», попросил через Леонардо (бывший игрок, скаут, тренер и технический директор «Милана» — Прим. «Чемпионата») договориться о подписании Квинси, однако «россонери» получили отказ от руководства «Севильи».

32-летний Квинси Промес в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.

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