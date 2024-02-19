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Булыкин: Кокорин взялся за голову, но на чемпионат Кипра не обращают внимания

Булыкин: Кокорин взялся за голову, но на чемпионат Кипра не обращают внимания
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Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

«Я не слежу за чемпионатом Кипра. Видел голы Кокорина, но для того, чтобы заявить о себе, надо оказаться в топовом чемпионате. Чемпионат Кипра не считается хорошим, и никто не обращает на него внимания. Здорово, что Александр взялся за голову и показывает хорошую игру.

Нужно поехать в какой-то более сильный европейский чемпионат. Вряд ли он захочет возвращаться в Россию. Кокорин может попробовать заявить о себе в сильном европейском чемпионате — это будет мощно. А его успехи на Кипре говорят о том, что он в форме и готов двигаться дальше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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