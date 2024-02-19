Нигматуллин: лет пять назад диджейство стало для меня достаточно прибыльным хобби

Бывший голкипер «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о том, какие деньги он может зарабатывать диджейством.

«Больших денег сначала не было. Тут как в футболе: нужно пробиться из Второй лиги в РПЛ или Лигу чемпионов. Начинал с 30 тысяч рублей за выступление. Лет пять назад для меня это стало достаточно прибыльным хобби. Например, последний гонорар был в районе € 20 тыс. за несколько выступлений на неделе. Сейчас одно выступление приносит мне в среднем 500-700 тыс. рублей», — сказал Нигматуллин.

Напомним, Руслан Нигматуллин — воспитанник клуба «КАМАЗ». В «Локомотиве» российский голкипер оказался в 1998 году, а игроком «Вероны» стал в 2002-м. В составе железнодорожников Руслан становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, а также трижды становился серебряным призёром внутреннего первенства. Последним клубом в карьере Нигматуллина стал израильский «Маккаби Ахи». 11 ноября 2009 года Руслан Нигматуллин принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Отметим, что в период с 1995 по 1997 года голкипер выступал за «Спартак», с которым два раза выигрывал чемпионат России.