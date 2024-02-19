Нигматуллин: в Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами ещё дороже

Бывший голкипер «Локомотива» и «Вероны» Руслан Нигматуллин рассказал, что проживание в Майами обходится намного дороже, чем в Москве.

«В Москве мне нужно около миллиона, но жить в Майами ещё дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием. Без него люди чаще всего сводят концы с концами, занимаясь физическим трудом», — сказал Нигматуллин.

Напомним, Руслан Нигматуллин — воспитанник клуба «КАМАЗ». В «Локомотиве» российский голкипер оказался в 1998 году, а игроком «Вероны» стал в 2002-м. В составе железнодорожников Руслан становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, а также трижды становился серебряным призёром внутреннего первенства. Последним клубом в карьере Нигматуллина стал израильский «Маккаби Ахи». 11 ноября 2009 года Руслан Нигматуллин принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Отметим, что в период с 1995 по 1997 год голкипер выступал за «Спартак», с которым два раза выигрывал чемпионат России.