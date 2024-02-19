Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В тюрьме, где находится Алвес, обеспокоены психологическим состоянием Дани

В тюрьме, где находится Алвес, обеспокоены психологическим состоянием Дани
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес находится в крайне подавленном эмоциональном состоянии, в тюрьме, где он содержится, ввели в действие «план по борьбе с самоубийством». Об этом сообщает французское издание RMC Sport.

По информации источника, по ходу судебного разбирательства бразильца охватила депрессия. Сокамерникам он рассказывал, что чувствует себя подавленным и обескураженным. Напомним, судебное заседание по делу Алвеса состоялось 5–7 февраля 2024 года. Судьи просят для экс-футболиста заключение на девять лет, а адвокаты, защищающие права потерпевшей, требуют срока в 12 лет. Также они хотят, чтобы в дело вступил запретительный судебный приказ после отбытия Алвесом наказания, а сам бразилец выплатил их клиентке € 150 тыс.

В соответствии с испанским законом о согласии на сексуальные контакты, принятым в 2023 году, обвинение в сексуальном насилии включает в себя широкий спектр преступлений: от оскорблений в интернете до изнасилования, каждое из которых предусматривает различные возможные наказания. Максимально возможный срок за изнасилование — 15 лет.

Материалы по теме
Дани Алвес дал показания по громкому делу. Что говорили в суде и когда вынесут приговор?
Дани Алвес дал показания по громкому делу. Что говорили в суде и когда вынесут приговор?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android