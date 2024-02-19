В тюрьме, где находится Алвес, обеспокоены психологическим состоянием Дани

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес находится в крайне подавленном эмоциональном состоянии, в тюрьме, где он содержится, ввели в действие «план по борьбе с самоубийством». Об этом сообщает французское издание RMC Sport.

По информации источника, по ходу судебного разбирательства бразильца охватила депрессия. Сокамерникам он рассказывал, что чувствует себя подавленным и обескураженным. Напомним, судебное заседание по делу Алвеса состоялось 5–7 февраля 2024 года. Судьи просят для экс-футболиста заключение на девять лет, а адвокаты, защищающие права потерпевшей, требуют срока в 12 лет. Также они хотят, чтобы в дело вступил запретительный судебный приказ после отбытия Алвесом наказания, а сам бразилец выплатил их клиентке € 150 тыс.

В соответствии с испанским законом о согласии на сексуальные контакты, принятым в 2023 году, обвинение в сексуальном насилии включает в себя широкий спектр преступлений: от оскорблений в интернете до изнасилования, каждое из которых предусматривает различные возможные наказания. Максимально возможный срок за изнасилование — 15 лет.