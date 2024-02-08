Дани Алвес дал показания по громкому делу. Что говорили в суде и когда вынесут приговор?

С 5 по 7 февраля в Испании состоялись слушания по громкому делу бывшего футболиста «Барселоны», «ПСЖ», «Ювентуса» и сборной Бразилии Дани Алвеса. На мероприятие аккредитовали 270 журналистов из 70 различных СМИ, 23 из них — иностранные. Прокуратура утверждает, что в конце 2022 года футболист изнасиловал 23-летнюю девушку в одном из клубов Барселоны.

Что сказал Алвес на суде

Пресса сразу обратила внимание, как изменился Алвес за время, проведённое в заключении. Он похудел, с лица пропала улыбка, которая сопровождала его на футбольных полях. А ещё Дани запретил присутствовать на суде своей маме. Судя по всему, чтобы ей не пришлось слушать всё, что говорили на заседании.

В понедельник показания дали пять человек: предполагаемая жертва, её подруга, её двоюродная сестра, а также официант и швейцар ночного клуба. Во второй день слушаний показания дал 21 свидетель, включая жену футболиста и друга Бруно, который был с Алвесом в тот самый вечер. 40-летний игрок выступал перед судом в конце заседания в среду. Перед этим показания дали несколько судебно-медицинских экспертов и психологов. Дани сослался на право быть допрошенным только своим адвокатом, а не адвокатом предполагаемой жертвы.

Дани Алвес Фото: Hector Vivas/Getty Images

Своё заявление футболист начал с того, что 30 декабря 2022 года встретился с тремя друзьями в одном из ресторанов. По словам Алвеса, во время обеда он выпил вина и несколько стаканов виски. После этого мужчины отправились в ночной клуб в пригороде Барселоны, где они выпили джина с тоником. Алвеса туда отвёз друг Бруно, поскольку сам Дани был не в состоянии вести автомобиль из-за алкоголя.

После этого Алвес и его друг отправились в клуб «Саттон», а вот два других товарища отказались от этой идеи. По словам футболиста, он прибыл в заведение примерно в 2:30 ночи. Его проводили в VIP-зону, после чего к Алвесу присоединились две девушки. Чуть позже друг футболиста привёл предполагаемую жертву и двух её спутниц.

«Они не испытывали неловкости, — утверждает Алвес. — У нас завязался разговор, а потом мы танцевали. Я держался достаточно близко, но при этом проявлял уважение. После этого девушка схватила меня за гениталии. Я предложил ей пойти в туалет, и она ответила согласием. Я прождал в уборной какое-то время и думал, что она уже не придёт. Когда открыл дверь, то чуть не врезался в неё. После этого она спустила мне штаны. Я никого не бил и ни к чему не принуждал. У меня нет склонностей к насилию».

Когда Алвес впервые давал показания, то отрицал наличие сексуального контакта. Позднее он всё-таки изменил свои показания, но подчеркнул, что всё было по согласию. Если верить Дани, то изначально он солгал, поскольку боялся, что информация негативно отразится на его браке. «Когда появились новости об обвинении в изнасиловании, мой прежний мир разрушился. Я был практически разорён. Банковские счета в Бразилии заблокировали, контракты расторгли», — говорил Дани.

Юристы Дани строили защиту на основании того, что он был сильно пьян

Защита Алвеса сделала в суде акцент на том, что футболист был очень пьян. Согласно законодательству Испании, это может стать смягчающим обстоятельством.

Вот что говорит адвокат игрока Инес Гвардиола (очень футбольная фамилия, не правда ли?): «Девушка не испытывала никакой неловкости. Она прекрасно знала, что за человек был перед ней. Их сексуальный контакт был по обоюдному согласию. Хочу обратить вниманием, что мой клиент выпил достаточно много алкоголя, в результате чего были нарушены его когнитивные и волевые способности. Ему даже не позволили вести автомобиль. Девушка тёрлась ягодицами об интимные части тела Дани Алвеса.

Медицинская экспертиза не выявила никаких повреждений или травм половых органов. Это всё ещё раз доказывает, что контакт был по взаимному согласию. Почему девушка написала заявление в полицию? Единственное объяснение — она разозлилась на себя из-за большого количества случайных сексуальных связей».

Друг Алвеса Бруно также отметил, в каком состоянии был футболист: «Дани много выпил, очень много. В таком состоянии его никто не пустил за роль автомобиля. Девушка пошла за ним в туалет спустя какое-то время, а мы в это время беседовали с её кузиной. Когда девушка вернулась, она поговорила со мной и сестрой, после чего они попрощались и ушли. Я не видел у неё слёз на глазах или каких-то ссадин на лице».

Информацию о сильной алкогольном опьянении также подтвердила жена Алвеса: «Он пришёл домой очень пьяным, от него несло алкоголем. Дани врезался в шкаф, после чего рухнул на кровать. Он был в таком состоянии, при котором с ним не было смысла разговаривать».

Дани Алвес и его жена Джоана Санс. Фото: Из личного архива Дани Алвеса

А вот что заявила двоюродная сестра предполагаемой жертвы: «Когда мы танцевали, Алвес вёл себя вызывающе. После того как моя сестра вернулась из туалета, она выглядела ужасно. Она попросила как можно скорее уехать из клуба, потому что Алвес причинил ей много вреда. Сестра не могла ничего подробно объяснить, так как не верила в то, что с ней произошло. После этого она регулярно принимает антидепрессанты, не работает и даже не выходит из дома».

Обвинение требует, чтобы Алвеса посадили на девять лет

Эстер Гарсия, адвокат девушки, требовала для футболиста максимального наказания, предусмотренного в таких случаях, а именно тюремного заключения на 12 лет.

«Девушка была напугана, она была в шоке, — сказала Гарсия. — Очевидно, что она хотела уйти. Обвиняемый понимал, что девушка не хотела заниматься тем, что предлагал он. Это был акт унижения. Тот факт, что Дани Алвес был пьян, нельзя считать смягчающим фактором. Эксперты дали оценку и отметили, что обвиняемый был в том состоянии, когда мог отличить хорошее от плохого. Наша сторона требует максимального наказания».

Прокурор же требует, чтобы Алвеса отправили за решётку на девять лет. «Мы прекрасно видели на записях, что обвиняемый спокойно идёт к VIP-зоне. Он полностью контролировал то, что делал. Если девушка согласилась выпить, это не значит, что у неё есть сексуальный интерес. Видимо, Дани Алвес считал себя безнаказанным. Это дело широко освещается в СМИ. В такой ситуации моральный ущерб гораздо больше ущерба от сексуального насилия. При подобном раскладе наказание не может быть минимальным».

Дани Алвес Фото: David Ramos/Getty Images

В составе «Барселоны» Алвес стал трёхкратным победителем Лиги чемпионов

Обвинение просит не выпускать Алвеса под залог.

«Существует риск бегства, — заявил прокурор. — У Алвеса есть друзья, обладающие большими деньгами. У нас нет соглашения об экстрадиции с Бразилией. Когда обвинительный приговор так близок, риск бегства значительно повышается».

Что касается самой предполагаемой жертвы, то она во время слушаний подтвердила всё то, что говорила до этого. Она обвинила Алвеса в том, что он изнасиловал её и применил физическую силу. Обвинение пытается всеми способами избежать утечки данных по поводу внешности девушки. Поэтому она давала показания за ширмой, а её голос умышленно исказили.

Когда вынесут приговор

Точной даты пока нет. Алвес узнает вердикт в течение месяца, скорее всего, в конце февраля. Согласно информации Marca, испанские эксперты утверждают, что это не особенно сложное дело, поэтому вряд ли возможны какие-то задержки. Сам Дани находится в заключении с 20 января 2023 года, то есть уже больше года. Он сможет обжаловать решение в Верховном суде, если его сторона сочтёт это нужным. Прокуратура требует для Алвеса девять лет тюрьмы, компенсацию для девушки в размере € 150 тыс., а также, чтобы Дани запретили приближаться к предполагаемой жертве ближе чем на 1 км.