Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Корнеев: Хвича усилил бы «Барселону», но для них эта миссия невыполнима

Игорь Корнеев: Хвича усилил бы «Барселону», но для них эта миссия невыполнима
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА, «Эспаньола» и «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии, интерес к которому проявляют сине-гранатовые.

«Кварацхелия точно бы усилил нынешнюю «Барселону», но на него у них просто денег не хватит! Думаю, эта миссия невыполнима с их финансовой ситуацией», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.

Материалы по теме
Сёмин: Кварацхелия соответствует принципам «Барселоны», там он повысит свой уровень
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android