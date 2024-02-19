Игорь Корнеев: Хвича усилил бы «Барселону», но для них эта миссия невыполнима

Бывший футболист ЦСКА, «Эспаньола» и «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии, интерес к которому проявляют сине-гранатовые.

«Кварацхелия точно бы усилил нынешнюю «Барселону», но на него у них просто денег не хватит! Думаю, эта миссия невыполнима с их финансовой ситуацией», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.