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Мостовой: Кокорину нет смысла куда-то дёргаться, надо получать удовольствие от жизни

Мостовой: Кокорину нет смысла куда-то дёргаться, надо получать удовольствие от жизни
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что российскому нападающему Александру Кокорину нет смысла уезжать из кипрского «Ариса». По его мнению, сейчас Кокорин должен получать удовольствие от жизни и футбола.

«Чемпионат Кипра — это хороший плацдарм для установления каких-то рекордов. После аренды в «Арисе» он вернулся в «Фиорентину», и его почему-то не оставили. Видимо, на Кипре у него всё хорошо. С точки зрения спорта у него всё замечательно. Думаю, он сейчас получает удовольствие от жизни и футбола. Не имеет смысла дёргаться и что-то доказывать. В его возрасте надо получать удовольствие от жизни», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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