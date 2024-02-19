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Роман Шаронов: рад, что не ошибся в большом потенциале Хвичи Кварацхелии

Роман Шаронов: рад, что не ошибся в большом потенциале Хвичи Кварацхелии
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Бывший футболист и тренер «Рубина» Роман Шаронов отреагировал на новости о возможном переходе Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «Барселону».

«Когда я работал с Хвичей, мы разговаривали о его большом потенциале и о том, что он сможет играть в большом клубе. Я рад, что не ошибся. Исходя из условий, в которых Кварацхелия рос как игрок, я увидел, что ему нужен системный футбол. Это было при Лучано Спаллетти, когда он провёл лучший сезон в карьере. Понятно, что относительно времени в «Рубине» Хвича стал ещё и опытнее, но именно в «Наполи» при Спаллетти он прокачался как игрок. Надеюсь, что в случае перехода в «Барселону» у него получится прогрессировать дальше. Футбол — командная игра, где все нуждаются в партнёрах. А Хвича нуждается ещё и в определённом системном футболе. Тогда он показывает свои лучшие качества.

Не знаю, может ли «Барселона» дать Хвиче эту системность. Это зависит от тренера. Каждый по-своему понимает, что это такое. Системный футбол — это Де Дзерби, Клопп, Гвардиола, Спаллетти. Но это и Курбан Бердыев, ведь у всех разное понимание», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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