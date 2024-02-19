Тренер «Ариса» Шпилевский высказался о будущем Кокорина, арендованного у «Фиорентины»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о будущем российского нападающего Александра Кокорина в клубе. Напомним, 32-летний россиянин выступает за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

«Пока никаких новостей о будущем Саши нет. Этот вопрос будет подниматься ближе к концу сезона. С ним будет общаться наш президент. В идеальных кондициях Саша – очень большой мастер. Думаю, каждый мечтает о таком футболисте», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

Напомним, Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», но на правах аренды выступает за «Арис». В прошлом сезоне россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра, а также помог «Арису» впервые стать чемпионом страны.

В сентябре 2023 года итальянский клуб вновь отдал Александра в аренду в команду из Лимасола. В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин принял участие в 23 матчах «Ариса» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

На данный момент после 26 сыгранных матчей первого дивизиона Кипра «Арис» располагается на втором месте с 56 очками.