Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ариса» — о дубле Кокорина: это очень важно для его самооценки и веры в себя

Тренер «Ариса» — о дубле Кокорина: это очень важно для его самооценки и веры в себя
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал игру российского форварда команды Александра Кокорина в матче 26-го тура кипрского Первого дивизиона с АЕЛом (4:0). Напомним, россиянин оформил дубль к шестой минуте. Также отметим, что первый гол Александра стал самым быстрым в истории чемпионата Кипра.

«Вчера Саша провёл отличный матч. Порадовало, что забил. Это очень важно для его самооценки и веры в себя. В целом очень доволен его желанием, движением. Играл очень ярко! Пусть он и дальше наслаждается, играет и доказывает по факту. Мы с ним общаемся, у нас отличные отношения. Я пытаюсь ему внушить доверие, дать свободы. Вчера это себя оправдало. Дай бог, чтобы это продолжилось и следующие матчи он провёл в таком же духе», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин принял участие в 23 матчах «Ариса» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

На данный момент после 26 сыгранных матчей первого дивизиона Кипра «Арис» располагается на втором месте с 56 очками. АЕЛ после такого же количества проведённых игр находится на девятой строчке с 30 очками.

Материалы по теме
Мостовой: Кокорину нет смысла куда-то дёргаться, надо получать удовольствие от жизни
«Арис» благодаря дублю Кокорина разгромил АЕЛ со счётом 4:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android