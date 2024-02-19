Тренер «Ариса» — о дубле Кокорина: это очень важно для его самооценки и веры в себя

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал игру российского форварда команды Александра Кокорина в матче 26-го тура кипрского Первого дивизиона с АЕЛом (4:0). Напомним, россиянин оформил дубль к шестой минуте. Также отметим, что первый гол Александра стал самым быстрым в истории чемпионата Кипра.

«Вчера Саша провёл отличный матч. Порадовало, что забил. Это очень важно для его самооценки и веры в себя. В целом очень доволен его желанием, движением. Играл очень ярко! Пусть он и дальше наслаждается, играет и доказывает по факту. Мы с ним общаемся, у нас отличные отношения. Я пытаюсь ему внушить доверие, дать свободы. Вчера это себя оправдало. Дай бог, чтобы это продолжилось и следующие матчи он провёл в таком же духе», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин принял участие в 23 матчах «Ариса» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

На данный момент после 26 сыгранных матчей первого дивизиона Кипра «Арис» располагается на втором месте с 56 очками. АЕЛ после такого же количества проведённых игр находится на девятой строчке с 30 очками.