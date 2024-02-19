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«Мы не сделали ничего особенного». Онана — о пяти победах «МЮ» подряд

«Мы не сделали ничего особенного». Онана — о пяти победах «МЮ» подряд
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался о победной серии своего клуба. Напомним, «красные дьяволы» в воскресенье, 18 февраля, обыграли «Лутон» (2:1) в рамках 24-го тура АПЛ, одержав таким образом пятую победу подряд.

«Мы должны продолжать в том же духе, потому что мы не сделали ничего особенного и впечатляющего. Нам необходимо продолжать выигрывать матчи, и это главное. Надо стараться побеждать каждого соперника, и особенно в следующем матче – это ещё один финал для нас», – приводит слова Онана пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

На протяжении последних пяти матчей «красные дьяволы» обыгрывали такие команды, как «Ньюпорт» (4:2), «Вулверхэмптон» (4:3), «Вест Хэм» (3:0), «Астон Вилла» (2:1) и «Лутон Таун» (2:1).

Свою следующую игру «красные дьяволы» проведут в субботу, 24 февраля. Манкунианцы в родных стенах встретятся с «Фулхэмом» в рамках 25-го тура АПЛ. Начало игры — в 18:00 мск.

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