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Индзаги: «Интер» намерен повторить прошлогодние достижения в ЛЧ

Индзаги: «Интер» намерен повторить прошлогодние достижения в ЛЧ
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико». Наставник «нерадзурри» подчеркнул, что его команда хочет добиться повторения прошлогодних успехов в самом престижном европейском клубном турнире.

«Симеоне был отличным партнёром по команде. Мы выигрывали вместе, затем он вернулся в Испанию, но мы никогда не теряли друг друга из виду. Диего за 13 лет сотрудничества с «Атлетико» много побеждал и привил команде очень хорошую игру.

Мы помним, каких успехов добились в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Игроки хотели бы повторить те результаты, но знаем, что здесь много очень сильных команд. Даже завтра вечером нам предстоит встретиться с очень непростым соперником. Мы должны показать лучшую версию «Интера», — приводит слова Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Матч между «Интером» и «Атлетико» состоится во вторник, 20 февраля. Начало игры – в 23:00 мск. В прошлом сезоне итальянская команда дошла до финала Лиги чемпионов, где с минимальным счётом уступила «Манчестер Сити» (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
20 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
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