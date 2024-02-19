Индзаги: «Интер» намерен повторить прошлогодние достижения в ЛЧ

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико». Наставник «нерадзурри» подчеркнул, что его команда хочет добиться повторения прошлогодних успехов в самом престижном европейском клубном турнире.

«Симеоне был отличным партнёром по команде. Мы выигрывали вместе, затем он вернулся в Испанию, но мы никогда не теряли друг друга из виду. Диего за 13 лет сотрудничества с «Атлетико» много побеждал и привил команде очень хорошую игру.

Мы помним, каких успехов добились в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Игроки хотели бы повторить те результаты, но знаем, что здесь много очень сильных команд. Даже завтра вечером нам предстоит встретиться с очень непростым соперником. Мы должны показать лучшую версию «Интера», — приводит слова Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Матч между «Интером» и «Атлетико» состоится во вторник, 20 февраля. Начало игры – в 23:00 мск. В прошлом сезоне итальянская команда дошла до финала Лиги чемпионов, где с минимальным счётом уступила «Манчестер Сити» (0:1).