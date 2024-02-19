Дальнейшее пребывание Симонса в «Лейпциге» будет зависеть от ухода Мбаппе из «ПСЖ»

Спортивный директор «Лейпцига» Рувен Шрёдер высказался о планах своего клуба на полузащитника «ПСЖ» и сборной Нидерландов Хави Симонса, выступающего за «быков» на правах аренды. Функционер подчеркнул, что будущее хавбека в немецкой команде будет зависеть от ухода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе из парижского клуба.

«Хави вернётся в «ПСЖ» в конце текущего сезона. Прошлым летом мы его арендовали на 12, а не на 18 месяцев.

Мы сможем запросить у «ПСЖ» новую аренду в следующем сезоне, однако я не настроен оптимистично… Думаю, сделка во многом будет зависеть от того, останется ли Мбаппе в Париже», — приводит слова Шрёдера Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне Симонс провёл за «Лейпциг» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн. Ранее сообщалось об интересе к нидерландскому хавбеку со стороны «Баварии».