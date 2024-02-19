Между Мбаппе и «Реалом» только устная договорённость, контракт ещё не подписан — Relevo

Между нападающим французского «ПСЖ» Килианом Мбаппе и мадридским «Реалом» есть только устная договорённость, контракт ещё не подписан. Перед тем как подписать соглашение, форварду надо уладить ряд вопросов, сообщает Relevo.

Напомним, ранее сообщалось, что испанская команда подписала контракт с Мбаппе до 2029 года. Соглашение Мбаппе с «Реалом» вступит в силу 1 июля 2024 года. Накануне Килиан встретился с руководством «ПСЖ» и попросил не делать ему новых предложений о пролонгации контракта, так как он уже подписал соглашение с «Реалом».

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За «ПСЖ» Мбаппе выступает с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года.