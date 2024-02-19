Вратарь «Тюмени» забил курьёзный автогол в товарищеском матче с «Сочи»

Вратарь «Тюмени» Егор Любаков забил курьёзный автогол в товарищеском матче с «Сочи» (1:2).

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Сочи».

На четвёртой минуте Любаков получил мяч от партнёра по команде в своей штрафной и при прессинге футболиста соперника решил отдать пас направо, однако отправил мяч прямо в ворота.

Отметим, что для «Сочи» эта встреча стала второй за день. В первой игре подопечные Роберта Морено сыграли вничью с «Нефтчи» из Узбекистана (2:2).

«Сочи» первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона завершил на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. Южане набрали 11 очков по результатам 18 проведённых встреч. «Тюмень» после 20 туров в Мелбет Первой лиге набрала 35 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице.