Личка оценил два товарищеских матча «Динамо» с «Крыльями Советов»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал два товарищеских матча команды с «Крыльями Советов». 19 февраля бело-голубые дважды сыграли с клубом из Самары. Первая игра завершилась ничейным результатом (1:1), а во втором матче динамовцы разгромили «волжан» (5:1).

«Меня порадовали обе игры. Утром молодые футболисты сделали ещё один маленький шаг вперёд. При поддержке опытных Паршивлюка, Фомина и Скопинцева они здорово сыграли против такой хорошей команды, как «Крылья». Они хорошо обращались с мячом и создавали опасность у ворот соперника.

Понятно, что я доволен и вторым матчем. Наша команда достаточно уверенно владела мячом и забила много голов. К сожалению, за эту победу нам не дадут очков в чемпионате, который для нас начинается 3 марта игрой с «Локомотивом». Надо работать, стараться, сохранять концентрацию и хорошо подготовиться к возобновлению сезона», – приводит слова Лички пресс-служба бело-голубых.

Напомним, на данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка после 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» — шесть очков. «Крылья Советов» занимают шестую строчку, набрав 29 очков.