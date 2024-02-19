«Динамо» в товарищеском матче разгромило «Крылья Советов» со счётом 5:1
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Сегодня, 19 февраля, состоялся товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Мардан Спортс» в Анталье, Турция. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 5:1 в пользу московской команды.
Дублями в составе динамовцев отметились Денис Макаров и Константин Тюкавин, также один мяч забил Бителло. В составе волжан голом с 11-метровой точки отметился Гленн Бейл.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
19 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо
Москва, Россия
Окончен
5 : 1
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Макаров – 16' 2:0 Макаров – 29' 3:0 Тюкавин – 58' 3:1 Бейл – 73' 4:1 Тюкавин – 79' 5:1 Бителло – 84'
Напомним, на данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 32 очка после 18 туров. Отставание москвичей от лидирующего «Краснодара» — шесть очков. «Крылья Советов» занимают шестую строчку, набрав 29 очков.
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