Тренер «Оренбурга» Деограсия рассказал, как предлагал «Валенсии» взять Икарди

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, как предлагал «Валенсии» взять нападающего Мауро Икарди, который сейчас выступает за «Галатасарай».

«Когда я работал скаутом в «Валенсии», была анекдотичная история с Икарди. Мы его нашли и посоветовали взять, но руководство клуба выбрало другого игрока. Они отказались от Икарди, и посмотрите, чего он добился и где он играет сейчас.

Когда мы его заметили, ему было всего 12 лет. А потом он перешёл в академию «Барселоны». Это история реальная. Прошла всего неделя, как мы порекомендовали его «Валенсии», а он в итоге уехал в другую команду. Но надо понимать, что клубам предлагают большое количество футболистов, и всегда трудно угадать, что будет с игроком дальше», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».