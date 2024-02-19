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«Ивич считает, что с Олусегуном невозможно бороться за чемпионство». Гурцкая — о форварде

«Ивич считает, что с Олусегуном невозможно бороться за чемпионство». Гурцкая — о форварде
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об атакующем потенциале «Краснодара». Посредник намекнул, что главный тренер «быков» Владимир Ивич недоволен игрой некоторых форвардов своей команды.

«Не знаю, можно говорить или нет, но Ивич никогда не хотел Олусегуна, он считает его ограниченным футболистом, что с ним практически невозможно бороться за чемпионство. Преобразования, которые произошли с Олусегуном, позволяют селекционному отделу или кому-то из руководства клуба сказать Ивичу: «Вот, ты его не хотел, а сейчас он приносит пользу».

Но сколько тренеру понадобилось усилий, чтобы он хотя бы бежал по рельсам. Ему ведь нужно их построить, он может ограниченно бежать только по рельсам. Что Олусегун, что Батчи. У «Краснодара» очень ограниченный футбол», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Олусегун выступает за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «быков» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

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