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Гари Невилл высказался о главной причине победной серии «Манчестер Юнайтед»

Гари Невилл высказался о главной причине победной серии «Манчестер Юнайтед»
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о победной серии своего бывшего клуба. Футбольный эксперт предположил, что успешный отрезок манкунианцев связан со сменой владельцев команды. Напомним, «красные дьяволы» в воскресенье, 18 февраля, обыграли «Лутон» (2:1) в рамках 24-го тура АПЛ, одержав, таким образом, пятую победу подряд.

«Улучшение результатов «Манчестер Юнайтед» совпало с приходом нового владельца — Джима Рэтклиффа. Я думаю, это можно назвать совпадением. Игра с «Астон Виллой» в первом круге стала поворотным моментом. Я думаю, что Рэтклифф сделал вот что – он зашёл в раздевалку и сказал футболистам: «Я слежу за каждым из вас. Вы все играете за своё будущее», – приводит слова Невилла Goal.com.

На протяжении последних пяти матчей «Манчестер Юнайтед» обыгрывал такие команды, как «Ньюпорт» (4:2), «Вулверхэмптон» (4:3), «Вест Хэм» (3:0), «Астон Вилла» (2:1) и «Лутон Таун» (2:1). Свою следующую игру «красные дьяволы» проведут в субботу, 24 февраля. Манкунианцы в родных стенах встретятся с «Фулхэмом» в рамках 25-го тура АПЛ. Начало игры — в 18:00 мск.

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