«Хойлунд выглядел словно Холанд в матче с «Лутоном». Невилл — о дубле датского форварда

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Гари Невилл оценил игру нападающего «красных дьяволов» Расмуса Хойлунда в матче 24-го тура АПЛ с «Лутоном» (2:1). Невилл сравнил датчанина с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Хойлунд выглядел как Холанд в процессе становления. Он продемонстрировал ту же мощь, ту же напористость и агрессию. Мне всегда нравились подобные игровые качества у центральных форвардов «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Невилла Sky Sports.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.