Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хойлунд выглядел словно Холанд в матче с «Лутоном». Невилл — о дубле датского форварда

«Хойлунд выглядел словно Холанд в матче с «Лутоном». Невилл — о дубле датского форварда
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Гари Невилл оценил игру нападающего «красных дьяволов» Расмуса Хойлунда в матче 24-го тура АПЛ с «Лутоном» (2:1). Невилл сравнил датчанина с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Хойлунд выглядел как Холанд в процессе становления. Он продемонстрировал ту же мощь, ту же напористость и агрессию. Мне всегда нравились подобные игровые качества у центральных форвардов «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Невилла Sky Sports.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Материалы по теме
Хойлунд — самый молодой игрок в истории АПЛ, забивший в шестом матче подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android