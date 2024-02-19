«Рубин» объявил о трансфере 17-летнего иранского форварда Тахери

Казанский «Рубин» объявил о трансфере 17-летнего иранского нападающего Касры Тахери у «Сепахана».

«Это правда. Я в «Рубине», — приводит слова Тахери пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Рубина».

Иранский футболист в составе казанской команды проходил просмотр на зимних сборах, где отметился одним забитым мячом. Нападающий подписал контракт с «Рубином» сроком на три года и будет выступать под 11-м номером.

Нападающий ранее выступал за молодёжный состав «Сепахана» и принимал участие в чемпионате мира до 17 лет за сборную Ирана, где хорошо проявил себя. Всего на его счету 15 матчей и шесть голов за иранскую молодёжку. При этом, по информации интернет-портал Transfermarkt, рыночная стоимость молодого футболиста – всего € 50 тыс. Он выступает на позиции центрального нападающего.