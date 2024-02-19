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Хойлунд — о «Манчестер Юнайтед»: возможно, я играю за самый большой клуб мира

Хойлунд — о «Манчестер Юнайтед»: возможно, я играю за самый большой клуб мира
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд поделился эмоциями от игры за английский клуб.

«Я играю, вероятно, за самый большой клуб в мире. Меня окружает множество качественных футболистов. Мне нравится взаимодействовать с ними и перенимать у этих игроков опыт», – приводит слова Хойлунда Centre Devils в соцсети Х (ранее Twitter).

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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