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Вратарь «Хераклеса» после матча поцеловал двух девушек и подарил перчатки фанату

Вратарь «Хераклеса» после матча поцеловал двух девушек и подарил перчатки фанату
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Голипер «Хераклеса» Майкл Браувер после матча 22-го тура нидерландской Эредивизии с ПСВ (0:2) поцеловал двух девушек и подарил вратарские перчатки фанату команды.

Несмотря на проигрыш в матче чемпионата, Браувер был в хорошем настроении, так как в игре с ПСВ сделал 11 сейвов. А уже после финального свистка пошёл к болельщикам команды.

31-летний вратарь является воспитанником «Витесса» и «Твенте». Потом успел поиграть за «АГОВВ Апельдорн», а летом 2013 года присоединился к «Хераклесу», откуда лишь один раз отдавался в аренду в «Эммен». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 22 матчах чемпионата Нидерландов, в которых пропустил 52 мяча и одну встречу сыграл «насухо».

На данный момент после 22 сыгранных матчей чемпионата «Хераклес» располагается на 14-м месте с 22 очками.

Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 22-й тур
16 февраля 2024, пятница. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Окончен
2 : 0
Хераклес
Алмело
1:0 Л. де Йонг – 18'     2:0 Боскальи – 56'    
Удаления: нет / Лимбомбе – 13'
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