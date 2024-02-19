Вратарь «Хераклеса» после матча поцеловал двух девушек и подарил перчатки фанату

Голипер «Хераклеса» Майкл Браувер после матча 22-го тура нидерландской Эредивизии с ПСВ (0:2) поцеловал двух девушек и подарил вратарские перчатки фанату команды.
Несмотря на проигрыш в матче чемпионата, Браувер был в хорошем настроении, так как в игре с ПСВ сделал 11 сейвов. А уже после финального свистка пошёл к болельщикам команды.
31-летний вратарь является воспитанником «Витесса» и «Твенте». Потом успел поиграть за «АГОВВ Апельдорн», а летом 2013 года присоединился к «Хераклесу», откуда лишь один раз отдавался в аренду в «Эммен». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 22 матчах чемпионата Нидерландов, в которых пропустил 52 мяча и одну встречу сыграл «насухо».
На данный момент после 22 сыгранных матчей чемпионата «Хераклес» располагается на 14-м месте с 22 очками.
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