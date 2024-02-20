Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Жирона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» в концовке ушёл от поражения от «Кристал Пэлас» в матче 25-го тура АПЛ

«Эвертон» в концовке ушёл от поражения от «Кристал Пэлас» в матче 25-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

20 февраля завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались ливерпульский «Эвертон» и лондонский «Кристал Пэлас». Игра прошла в Ливерпуле (Англия) на стадионе «Гудисон Парк». Она началась 19 февраля в 23:00 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Меня закончился ничейным результатом. Итоговый счёт – 1:1.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
19 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Айю – 66'     1:1 Онана – 84'    

В первой половине обошлось без забитых мячей. На 66-й минуте гости вышли вперёд. В их составе голом отметился Джордан Айю. «Ириски» ответили точным ударом в исполнении Аманду Онаны на 84-й минуте. Таким образом, команды разошлись миром.

После 25 матчей в чемпионате Англии по футболу «Эвертон» имеет на своём счету 20 очков. Клуб из Ливерпуля занимает 17-е место в турнирной таблице. Что касается «Кристал Пэлас», то в его активе 25 очков. Клуб из Лондона пребывает на 15-й строчке в таблице АПЛ.

Таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android