«Эвертон» в концовке ушёл от поражения от «Кристал Пэлас» в матче 25-го тура АПЛ

20 февраля завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались ливерпульский «Эвертон» и лондонский «Кристал Пэлас». Игра прошла в Ливерпуле (Англия) на стадионе «Гудисон Парк». Она началась 19 февраля в 23:00 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Меня закончился ничейным результатом. Итоговый счёт – 1:1.

В первой половине обошлось без забитых мячей. На 66-й минуте гости вышли вперёд. В их составе голом отметился Джордан Айю. «Ириски» ответили точным ударом в исполнении Аманду Онаны на 84-й минуте. Таким образом, команды разошлись миром.

После 25 матчей в чемпионате Англии по футболу «Эвертон» имеет на своём счету 20 очков. Клуб из Ливерпуля занимает 17-е место в турнирной таблице. Что касается «Кристал Пэлас», то в его активе 25 очков. Клуб из Лондона пребывает на 15-й строчке в таблице АПЛ.