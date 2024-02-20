Бенитес: об Алонсо много говорят, но есть много других хороших тренеров

Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес высказался о наставнике «Байера» Хаби Алонсо, который играл под его руководством в «Ливерпуле».

«Я смотрел основные моменты матча с «Баварией» (3:0), видел несколько игр полностью. Когда Хаби возглавил «Байер», они играли в основном на контратаках, сейчас его команда выглядит полностью сформированной. Он проделывает очень хорошую работу. Хаби работал в хороших командах с хорошими тренерами. Он умён. Он перенял разные вещи от всех тренеров, с которыми пересекался во время карьеры игрока. Но в настоящее время вокруг Алонсо много шума, однако есть много и других хороших тренеров, которые на так часто попадают в поле зрения СМИ», — приводит слова Бенитеса издание The Athletic.

42-летний Хаби Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. Ранее сообщалось, что в услугах испанского специалиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария».