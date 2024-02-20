Умер автор победного гола в финале ЧМ-1990 Андреас Бреме

Бывший футболист сборной Германии Андреас Бреме ушёл из жизни в возрасте 63 лет. Об этом информирует Bild.

Сообщается, что Бреме умер в результате остановки сердца в ночь с понедельника на вторник в Мюнхене. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Напомним, Бреме забил победный гол немецкой национальной команды в финале чемпионата мира 1990 года с Аргентиной (1:0).

На протяжении своей карьеры Бреме выступал за такие клубы, как «Бавария», «Кайзерслаутерн», «Интер», «Сарагоса». Больше всего матчей немецкий футболист провёл в составе «Кайзерслаутерна» — 319. В этих играх Бреме отметился 53 голами и 19 результативными передачами.

Бреме дебютировал в сборной Германии 15 февраля 1984 года. В составе немецкой национальной команды он провёл 86 матчей, в которых отметился восемью голами.