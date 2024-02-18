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В Турции футболист умер от рака крови в возрасте 29 лет

В Турции футболист умер от рака крови в возрасте 29 лет
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Защитник турецкого «Серика Беледиеспора» Мюмин Талип Пазарлы умер от рака крови в возрасте 29 лет.

«С большой печалью мы узнали, что скончался наш футболист Мумин Талип Пазарлы, у которого недавно диагностировали рак крови. Да помилует его Бог, желаем терпения и приносим соболезнования всем его родственникам», — сообщает пресс-служба клуба.

Мюмин начинал сезон в третьем по силе дивизионе Турции в «Анкаре Демире», а зимой присоединился к «Серику Беледиеспору». В общей сложности он сыграл 10 матчей в третьем дивизионе, где голевыми действиями не отметился и провёл на поле 683 минуты.

Пазарлы за свою футбольную карьеру успел поиграть за «Бейлербейи», «Тире 1922 Спор», «Корумспор», «Эрзинканспор», «Дёзкеспор» и «Ордуспор».

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